Двадцать две тысячи особей сазана выпустили в озеро Сенеж

В Подмосковье провели компенсационное зарыбление озера Сенеж. Как сообщает РИАМО, в водоем выпустили двадцать две тысячи особей молодого сазана.

Зарыбление стало вторым в этом году. Весной в озеро выпустили личинку судака и щуки.

Сазан был привезен в Подмосковье из Ростовской области. Во время перевозки рыбу подпитывали кислородной смесью. Все особи были проверены на предмет заболеваний.

По словам руководителя общественной организации рыболовов «Сенеж» Сергея Митряшина, осенью проводить зарыбление лучше всего — вода в озере максимально чистая.

«Приживется сазан почти полностью. Возможно, его немного поест хищная рыба. Так устроена экосистема, что хищник всегда выбирает рыбку с нестандартным поведением — может, она ранена или больна, двигается как-то неправильно», - рассказал он.

Митряшин добавил, что в ближайшее время сазан уйдет под лед, а активная фаза его жизни начнется весной.