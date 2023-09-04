Двадцать восемь стационарных постов мониторинга воздуха установили Подмосковье за месяц

Двадцать восемь новых стационарных постов экомониторинга установили Подмосковье за месяц. Об этом рассказали в Минэкологии региона.

Посты устанавливают для того, чтобы следить за качеством атмосферного воздуха. Зачастую жители просят установить их возле объектов негативного воздействия, а также социально значимых учреждений.

На сегодняшний день на территории Подмосковья насчитывается уже 331 стационарный пост. В ведомстве отметили, что этот показатель значительно превышает плановый.

С результатами работы стационарных постов мониторинга можно ознакомиться на сайте «Добродел».