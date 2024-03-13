Две гигантские сосны из Подмосковья могут включить в национальный реестр старовозрастных деревьев
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Две гигантские сосны из Подмосковья были заявлены на включение в национальный реестр старовозрастных деревьев. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Обе сосны растут на территории Серпухова. Окружность стволов этих гигантов составляет более трех метров. Деревья в хорошем состоянии, с ними часто фотографируются посетители лесничества.
Если сосны будут включены в национальный реестр, в будущем они смогут претендовать на звание «Дерева года».
В стране реализуется проект «Деревья — памятники живой природы». В его рамках ведется поиск уникальных деревьев, которые являются культурной, исторической и природной ценностью страны.