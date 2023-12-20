Две с половиной тысячи нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Более двух с половиной тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
С января на лесных территориях провели свыше сорока шести тысяч мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности.
По итогам проверок собственникам смежных участков выдали 771 предостережение, а в органы государственного пожарного надзора направили 607 уведомлений.
Наибольшее число нарушений выявили на территориях Волоколамского, Ступинского, Егорьевского и Орехово-Зуевского лесничеств.