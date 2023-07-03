Две школьницы из Подмосковья выиграли поездку в «Артек», сдавая бутылки на переработку

Две подмосковные школьницы выиграли поездку в центр «Артек», сдавая бутылки на переработку в специальные ЭКОпункты компании «РТ-Инвест». Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ региона.

Тринадцатилетние сестры Алина и Вероника Тазины из Коломны, узнав, что пластик разлагается 700 лет, решили заняться вопросами экологии. Девочки начали собирать бутылки, найденные на улице, и сдавать их на переработку. За несколько месяцев им удалось собрать несколько сотен пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

«Были на даче, там недалеко река, пошли гулять и собрали три пакета мусора. Бутылки и банки привезли с собой в город, в Коломну. Хорошо, что рядом с домом есть ЭКОпункт, в который можно все сдать», - рассказала Вероника.

Недавно школьницы приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена». Одним из заданий был сбор пластиковых бутылок и отправка их на переработку. В результате девочки прошли в полуфинал и скоро отправятся в «Артек» для участия в финале.