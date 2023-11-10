Две тонны макулатуры собрали в Балашихе за один час

В Балашихе прошел масштабный сбор макулатуры в рамках акции «БумБатл». Всего горожане принесли около двух тонн сырья за первый час работы площадки «Мегабак» на улице Текстильщиков. Кроме того, на площадке на Пригородной улице также собрали около двух тонн бумаги.

Как отметила начальник управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Юлия Смирнова, подобные акции спасают растения. Особенно радует, что самыми активными ее участниками становятся молодые люди, учащиеся школ и даже воспитанники детских садов. Участвовали в экологическом событии и представители различных молодежных организаций, а также волонтеры.

Акцию поддерживает министерство экологии Московской области. До 15 ноября жители региона могут стать ее участниками и сдать различные материалы из бумаги на переработку. Все подробности можно узнать на сайте проекта.

А если вы уже поучаствовали в сборе макулатуры, то можете опубликовать фотоотчеты с тегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология в социальные сети «Одноклассниках» или «ВКонтакте». Сотня авторов самых интересных снимков получат призы.