Две тысячи тонн электролома отправил на переработку «РТ-Инвест» за три года

«РТ-Инвест» за три года отправил на переработку в Подмосковье две тысячи тонн электролома, сообщила пресс-служба компании.

Электролом — это вышедшая из строя бытовая техника, в том числе холодильники, принтеры и планшеты. В составе таких отходов присутствуют несколько полезных фракций — пластик, полимеры, черные и цветные металлы, а также драгоценные металлы.

Так, в одной тонне электролома примерно пять граммов золота и десять граммов серебра, уточнили в «РТ-Инвест». Таким образом, из отобранного компанией за три года сырья можно добыть десять килограммов золота и двадцать килограммов серебра.

«Этого хватило бы для выплавки десяти тысяч ювелирных украшений, например, колец», — отметили в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о самых востребованных в регионе цифровых сервисах.