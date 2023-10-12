Двенадцать нарушителей поплатились за незаконное обращение с отходами в подмосковной Истре

Подмосковные инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной транспортировки и сброса отходов. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что нарушители были остановлены как в самой Истре, так и деревнях Лешково, Чесноково, Холмы, Покровское и Козенки. В их отношении составлены протоколы, все водители привлечены к административной ответственности.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в деревне Лешково также был выявлен факт приема и переработки строительных отходов в отсутствие лицензии. Виновник данного нарушения, местный индивидуальный предприниматель уже оштрафован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.