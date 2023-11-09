Двести бухт напорных пожарных рукавов закупили для лесных пожарных в Подмосковье

Двести бухт напорных пожарных рукавов для комплектации пожарных машин закупили в Подмосковье для лесных пожарных. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«В Подмосковье заканчивается пожароопасный сезон этого года, а мы уже начали подготовку к следующему» , - отметил председатель ведомства Олег Баженов.

Рукава закупили в рамках модернизации специализированной лесопожарной техники в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Закупленные рукава — трех диаметров от 25 до 77 мм. Их общая длина составляет около четырех километров.

Используя пожарные рукава, специалисты могут подать воду в любую необходимую точку. Это особенно важно в случае пожара в глубине насаждения или в труднодоступном месте.