Двух браконьеров задержали в Подмосковье

Двух граждан задержали в Подмосковье за незаконную охоту, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области. Нарушители были задержаны в Можайске.

Так, инспекторы охотнадзора министерства обнаружили вблизи деревни Бурково двух человек, которые ночью занимались разделкой туши незаконно добытой самки лося.

На нарушителей завели уголовное дело. Помимо уголовной ответственности им будет предъявлен иск в размере 400 тысяч рублей.

Сейчас охота на лося полностью запрещена. Согласно правилам, нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты приравнивается к охоте.