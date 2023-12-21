Двух нелегальных перевозчиков строительных отходов задержали в Одинцово

Двух нелегальных перевозчиков строительного мусора задержали в Одинцово в рамках очередного ночного рейда. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

В ходе проверки в муниципалитете проверили 29 грузовых автомобилей. Два водителя не смогли предъявить документы на транспортировку отходов. На нарушителей завели административные дела.

«Полиция отправила задержанный транспорт на ответственное хранение. Предотвращен сброс строительного мусора объемом около 60 кубометров», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее в ходе ночного рейда в Долгопрудном были выявлены пять водителей-нарушителей.