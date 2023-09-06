Дымный городок обнаружили в Одинцово

Дымный городок был обнаружен в Одинцово, передает Минэкологии Подмосковья. Ранее ведомству сообщили о несанкционированных выбросах в атмосферу в поселке Часцы.

На место с проверкой выехали инспекторы эконадзора министерства. Информация подтвердилась – оказалось, что на участке, где работает УК «АстраТрейд», помещения отапливали печами на древесном топливе. Отопительное оборудование не было включено в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.

«Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушений, мы проследим, чтобы нормы природоохранного законодательства были соблюдены», - сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

В министерстве напомнили, что все объекты негативного воздействия должны пройти инвентаризацию и быть поставлены на учет в соответствующем реестре.