Джинсы и детскую одежду россияне чаще всего сдают на переработку в баки для текстильных отходов

В городах с населением свыше одного миллиона жители наиболее активно передают на рециклинг джинсовые изделия, штаны, предметы детского гардероба и футболки. Общее количество специализированных емкостей для приема текстильных отходов на сегодня превышает пять тысяч единиц. Эти пункты размещены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, а также в пределах Московской и Ленинградской областей. Программу осуществляет фирма «Лидертекс» совместно с Минприроды РФ и Российским экологическим оператором.

Первое место в структуре принимаемых вещей занимают джинсы и брюки, составляющие порядка 30-35% от общего количества. Это универсальные предметы одежды, присутствующие в гардеробе каждого человека. Они часто утрачивают презентабельный внешний вид (появляются потертости, прорехи в области между ног), однако материал изготовления — качественный и полезный для переработки (хлопок в комбинации с синтетическими волокнами).

Второй по объему категорией является одежда для детей (до 25% всех текстильных отходов). Она часто остается в прекрасном состоянии (в некоторых случаях даже с неснятыми оригинальными бирками), поскольку дети растут очень быстро.

Примерно 20% поступающего текстиля — это футболки, блузки и топы, а именно трикотажные изделия из легкого хлопка или синтетики. Основными причинами для их передачи становятся потеря интенсивности цвета, образование катышков или устойчивых пятен, сложно поддающихся удалению.

Верхняя одежда формирует 10-15% от общего потока. Ее сдача имеет сезонный характер, активизируясь весной и осенью. Часто такие вещи имеют поврежденные элементы (молнии, застежки), но основная ткань (полиэстер, драп, плащевые материалы) сохраняет свои свойства.

Некоторые из передаваемых изделий направляются в благотворительные организации и соответствующие центры. Наиболее нуждаются в мужской одежде для помощи людям без определенного места жительства, в подростковой одежде для воспитанников детских домов, а также в постельном белье и предметах домашнего текстиля для различных приютов и кризисных центров.