Эффективность понижающих коэффициентов РОП обсудили на международной выставке WASMA

Одна из центральных сессий мероприятия называлась «РОП: адаптация к современным условиям» и была посвящена расширенной ответственности производителей в России. Среди участников выступал представитель РЭО Гусен Ибрагимов, а вела встречу Елена Семилетова — заместитель исполнительного директора Ассоциации «Ресурс» по вопросам экономики замкнутого цикла.

Эксперты обсудили роль понижающего коэффициента к нормативу утилизации в рамках РОП, а также динамику роста доли вторсырья в товарах за 2025–2026 гг. в соответствии с постановлением Правительства № 1991.

Большое внимание уделили влиянию понижающего коэффициента на производителей, продукция которых потенциально подходит для переработки (например, автомобильные покрышки, пластик) или уже активно использует вторичное сырье (такие как картон, бумага, аккумуляторы). Данный инструмент необходим для стимулирования спроса на переработанное сырье, его активного вовлечения в производственные процессы, создания конкурентных преимуществ перерабатываемой упаковки и достижения целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Основное обсуждение велось вокруг повышения эффективности понижающих коэффициентов для постепенного отказа от неперерабатываемой упаковки.

Елена Семилетова отметила, что участники дискуссии пришли к выводу о необходимости доработки понижающего коэффициента применительно к видам упаковки, уже достигшим высоких показателей переработки. Цель РОП — замена неперерабатываемой упаковки на перерабатываемую, и эксперты уверены, что действующая система нуждается в усовершенствовании для полной реализации этой задачи.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что понижающий коэффициент в рамках РОП стимулирует производителей переходить на экологичные материалы, снижая плату за негативное воздействие за счет увеличения доли переработанных компонентов. Совершенствование этого механизма будет проводиться с обязательным учетом мнения отраслевых ассоциаций и экспертов. Именно для выработки взвешенных решений и проводятся подобные профессиональные дискуссии.