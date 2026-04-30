В ЖК «Левел Лесной» Красногорска построят подземный паркинг

В двух строящихся домах, рассчитанных на восемь корпусов, в ЖК «Левел Лесной» в поселке Отрадное под Красногорском построят одноуровневый подземный паркинг на 790 автомобилей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 26 появятся 586 машино-мест, в доме 24 — 204. Паркинг будет отапливаемым, зимой температура внутри не будет опускаться ниже +5 градусов. Попасть на парковку можно будет с жилых этажей, спустившись на лифте.

На территории комплекса предусмотрены частная школа и два детских сада, на первых этажах новостроек обустроят торговые помещения. Для детей запроектированы игровые зоны с оборудованием и спортивными элементами. Особенностью проекта является собственный лесопарк площадью 5,1 га с беговыми и прогулочными маршрутами, беседками, зонами для игр в настольный теннис и отдельной площадкой для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.