Эффективность работы региональных операторов будет определяться на основе соблюдения ими графика вывоза отходов
РЭО ввел дополнительный критерий оценки работы регоператоров
Фото: [Медиасток.рф]
Российский экологический оператор (РЭО) вводит дополнительный критерий оценивания работы региональных операторов – насколько реально осуществляемый вывоз отходов соответствует утвержденному расписанию. Для этого в федеральную информационную систему учета и контроля обращения с отходами (ФГИС УТКО) добавлена возможность фиксации времени и даты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с мест сбора. Эти данные будут использоваться для создания ежедневного рейтинга качества предоставляемых услуг. Фактическое время вывоза будет сравниваться с запланированным, задокументированным в системе и прописанным в договорах.
«Зачастую люди жалуются на отклонения от графика вывоза мусора, что ведет к переполненным контейнерам и оправданным нареканиям, – отметила глава Российского экологического оператора Ирина Тарасова. – Сейчас при составлении рейтинга региональных операторов принимается во внимание лишь минимальная периодичность вывоза отходов – не реже раза в неделю. Но реальные графики могут быть другими, и это важно учитывать для справедливой оценки работы операторов».
РЭО систематически предоставляет данные для большей открытости в работе операторов. Помимо региональных операторов, доступ к рейтингу получат органы государственной власти федерального и муниципального уровней. Это даст им возможность видеть объективную картину и более действенно контролировать качество оказываемой услуги.