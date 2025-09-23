Эффективность работы региональных операторов будет определяться на основе соблюдения ими графика вывоза отходов

«Зачастую люди жалуются на отклонения от графика вывоза мусора, что ведет к переполненным контейнерам и оправданным нареканиям, – отметила глава Российского экологического оператора Ирина Тарасова. – Сейчас при составлении рейтинга региональных операторов принимается во внимание лишь минимальная периодичность вывоза отходов – не реже раза в неделю. Но реальные графики могут быть другими, и это важно учитывать для справедливой оценки работы операторов».