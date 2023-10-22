Экоактивисты из подмосковного Чехова собрали уже несколько грузовиков втросырья
Фото: [Татьяна Афанасьева]
Волонтерское сообщество «ЭкоЛогичный Чехов» активно занимается сбором вторсырья. С помощью гранта правительства Московской области они арендовали помещение на год, где два раза в месяц принимают «чистый мусор».
«К нам часто приезжают из Подольска, регулярно из Протвино возят. Там есть точка сбора и потом они везут машинами к нам. Мы практически одни в южной стороне, кто собирает так много вторсырья — на целый собиратор. Собиратор — это экомашина, которая вывозит чистый мусор» — говорит один из организаторов сообщества «ЭкоЛогичный Чехов» Денис Нижник
Сообщество «ЭкоЛогичный Чехов» существует с 2017 года. Активистов всего пять. Они занимаются этим добровольно, так как считают, что следить за экологией надо начинать с себя. Активисты часто проводят экоуроки для жителей города, где рассказывают о важности вторсырья.
«Мир у нас один и хочется, что-то сделать для этого. Мы не можем изменить глобальные законы, но можем оставить свой экологический след, снижая количество мусора, переводя его во вторсырье» — говорит один из организаторов сообщества «ЭкоЛогичный Чехов» Денис Нижний.