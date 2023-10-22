Экоактивисты из подмосковного Чехова собрали уже несколько грузовиков втросырья

«К нам часто приезжают из Подольска, регулярно из Протвино возят. Там есть точка сбора и потом они везут машинами к нам. Мы практически одни в южной стороне, кто собирает так много вторсырья — на целый собиратор. Собиратор — это экомашина, которая вывозит чистый мусор» — говорит один из организаторов сообщества «ЭкоЛогичный Чехов» Денис Нижник