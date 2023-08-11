Экоактивисты расчистили карьер Западный в Озерах от мусора в рамках проекта «Чистая страна»

Во вторник жители города Озеры городского округа Коломна приняли участие в расчистке береговой линии карьера Западный от мусора, сообщила в соцсетях администрация округа. Всего было расчищено более 1,5 километра берега.

В работах также приняли участие депутаты муниципального Совета депутатов, сотрудники местных предприятий и организаций, участники «Молодой гвардии», а также глава округа Александр Гречищев и депутат Госдумы Александр Коган.

«Сегодняшняя экологическая акция – это начало большой работы, которую мы проведем в следующем году по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Будет благоустроена пляжная зона, появятся зонтики, туалеты, малые архитектурные формы. Я уверен, что это место станет одним из самых любимых мест на территории города Озеры», – отметил Александр Гречищев.

В сообщении администрации уточнили, что работы прошли в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна». Всего экоактивистам удалось вывезти более двух тонн мусора.

Отметим, что по просьбе местных жителей, которую они озвучивали и в ходе визита губернатора в город, территория вокруг карьера будет благоустроена.