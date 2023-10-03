Экоакцию проведут в Электростали

7 октября с 11 до 14 часов центральная площадь возле Ледового дворца спорта «Кристалл» в г. о. Электросталь станет центром экологической акции. Принять в ней участие сможет любой желающий.

Стать участником просто — достаточно принести и сдать стеклотару в любом количестве. Принимают не только целые емкости, но и стеклобой. Однако спецстекло, такое, как, например, автомобильные стекла или стеклопакеты от пластиковых окон, зеркала с амальгамой и пр. приносить не нужно.

Даже одна бутылка или банка, не выброшенная на природе, а грамотно утилизованная, поддержит экологию Подмосковья. Ведь, как известно, стекло практически не подвергается разложению – археологи находят при раскопках стеклянные сосуды, возраст которых исчисляется тысячами лет.

При этом стекло легко перерабатывается, его можно переплавить на заводе в другой сосуд или использовать повторно после обработки.