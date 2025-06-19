Экобоксы и пункты приема отходов электроники установят в Санкт-Петербурге

Объявление о разработке данного проекта прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение о сотрудничестве, официально закрепляющее данную инициативу, было подписано между генеральным директором Российского экологического оператора Ириной Тарасовой, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и генеральным директором АО «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым.

Ирина Тарасова заявила, что электронные отходы представляют собой один из наиболее сложных типов мусора для переработки из-за наличия в них разнообразных компонентов, включая металлы, пластик, стекло, а также потенциально опасные вещества. Она акцентировала внимание на важности комплексного подхода и специализированной инфраструктуры для утилизации подобного мусора, а организация системы сбора является отправной точкой для развития специализированных предприятий по переработке в регионе.

Стороны планируют создать систему сбора перерабатываемых материалов, используя современные методы, такие как экобоксы, экотакси и экопункты, чтобы сделать процесс сдачи электроники удобным для всех горожан.

Предполагается, что к реализации проекта будет привлечен региональный оператор по обращению с ТКО, что позволит увеличить объем отбора электронных отходов, пригодных для вторичной переработки, на сортировочных станциях. Также планируется участие муниципальных и государственных организаций Санкт-Петербурга в процессе сбора электронных отходов, что обеспечит их концентрацию и сократит расходы на транспортировку.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что Президент Российской Федерации поставил задачу к 2030 году достичь 100% переработки твердых коммунальных отходов, уменьшить захоронение отходов на 50% и вовлечь в экономический оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья. Он добавил, что подписанные соглашения в сфере охраны окружающей среды станут основой для перехода Санкт-Петербурга к циклической экономике, снижения нагрузки на природные ресурсы и улучшения качества жизни.