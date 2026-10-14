Отчислили — жди пять лет: эксперт назвал это потерей талантливых кадров

Министерство науки и высшего образования планирует ввести пятилетний запрет на повторное поступление в тот же вуз для отчисленных студентов. Инициатива вызвала резкую критику со стороны академического сообщества. Доктор педагогических наук, профессор и академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков в беседе с Pravda.Ru назвал такое решение спорным и непродуманным.

По его мнению, причина отчисления далеко не всегда кроется в отсутствии способностей или нежелании учиться. Студенты коммерческих отделений часто оказываются в сложной финансовой ситуации: возникает задолженность по оплате, и человека отчисляют не за пробелы в знаниях, а за невозможность вовремя внести деньги. Помимо финансовых трудностей, эксперт выделяет целый спектр личных обстоятельств — создание семьи, рождение детей, внезапные тяжелые заболевания.

Формальный подход без учета человеческого фактора, по словам Комкова, может закрыть дорогу в профессию для множества одаренных людей. Особенно тревожна ситуация, когда студента отчисляют практически с последнего курса — и затем он вынужден ждать пять лет, чтобы завершить образование. Такое ожидание становится тяжелым ударом не только для конкретного человека, но и для интеллектуального потенциала страны в целом.

В условиях, когда подготовка кадров требует гибкости и оперативности, искусственные барьеры выглядят избыточными. Эксперт напоминает, что текущие изменения в системе образования уже подвергаются критике за излишнюю жесткость — например, когда профильные экзамены вынуждают семьи нести дополнительные расходы без гарантии результата. Пятилетний запрет на возвращение в родной вуз рискует стать еще одним шагом, который приведет к потере талантливых кадров.

Ранее министр высшего образования и науки РФ Фальков заявил, что в вузах стало на 97 тыс. мест меньше.