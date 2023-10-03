Эколог Курбатова заявила о риске вымирания животных в России на фоне изменений климата

По словам эколога Анны Курбатовой, климатические изменения, приводящие к сдвигу более теплых биоклиматических зон на север и происходящие не только в нашей стране, но и во всем мире, приводят к вымиранию многих видов животных. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что главной причиной такого процесса становится отступление линии арктических льдов к полярным широтам, что впоследствии приводит к снижению их увлажнения и опустыниванию.

По мнению ученого, сроки протекания данных процессов назвать трудно, поскольку эти изменения зависят от многих факторов.