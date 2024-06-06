Эколог Пешков назвал причины нерешенности ключевых экологических проблем в России
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Каждый год 5 июня в России отмечается День эколога. Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков рассказал, почему нашей стране не удается решить главные экологические проблемы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, основания для принятия эффективных мер появятся сразу после получения объективной, достоверной и своевременной картины о состоянии окружающей среды. Кроме того, в вопросе состояния природоохранной системы акценты во многом делаются не на те вопросы, которые должны вызывать беспокойство. Также большую роль в данном вопросе играет негативное воздействие человека на окружающую среду.
Эксперт добавил, что это именно то, что складывается в общее понятие в устойчивое или неустойчивое развитие биогеоценозов, а также воздействие по средам – воздух, вода, накопление негативного шлейфа в виде отходов разного типа.