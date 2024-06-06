Эколог Пешков назвал причины нерешенности ключевых экологических проблем в России

Каждый год 5 июня в России отмечается День эколога. Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков рассказал, почему нашей стране не удается решить главные экологические проблемы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, основания для принятия эффективных мер появятся сразу после получения объективной, достоверной и своевременной картины о состоянии окружающей среды. Кроме того, в вопросе состояния природоохранной системы акценты во многом делаются не на те вопросы, которые должны вызывать беспокойство. Также большую роль в данном вопросе играет негативное воздействие человека на окружающую среду.

Эксперт добавил, что это именно то, что складывается в общее понятие в устойчивое или неустойчивое развитие биогеоценозов, а также воздействие по средам – воздух, вода, накопление негативного шлейфа в виде отходов разного типа.