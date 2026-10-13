В Домодедове взяли на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погибли мать и ребенок

Домодедовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 13 октября, примерно в 12:00 на 3 км автомобильной дороги «Ям — Горки Ленинские» в городском округе Домодедово. Согласно предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» не учел необходимую дистанцию и совершил опрокидывание на попутно следовавшую впереди автомашину «Джили». 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля и ее 6-летний сын погибли.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.