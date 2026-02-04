Эколог предупредил об угрозе добычи полезных ископаемых в заповедниках

В конце декабря научное и экологическое сообщество России объединилось, чтобы выразить серьезную тревогу. Коллективное письмо за подписью 89 ведущих специалистов, включая пять академиков РАН, было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом остановить законопроект, меняющий судьбу заповедных земель. Этот документ грозит пересмотреть статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), открыв их для масштабного освоения. Как поясняет член Общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков, дискуссия об «упрощении» режима ООПТ ведется давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, формально речь идет о развитии туризма и санаторно-курортного лечения, что само по себе не лишено смысла, ведь эти места идеальны для оздоровления. Однако ключевая опасность законопроекта кроется в ином: он создает правовые лазейки для изъятия участков из состава федеральных и региональных заповедников и нацпарков под строительство объектов «федерального значения». Самым же тревожным вопросом остается потенциальная возможность разведки и добычи полезных ископаемых на этих уникальных землях.

Эколог подчеркнул, что освоение заповедных территорий капитальными строениями и промышленная активность разрушат хрупкие экосистемы, ради сохранения которых эти зоны и были созданы. Это приведет не только к утрате биоразнообразия, но и к деградации самих природных лечебных факторов, на которые делается ставка в проекте.

Ранее сообщалось, что туризм с опорой на особо охраняемые природные территории активно развивается в Подмосковье.