Эколог Пукалов перечислил катастрофические последствия глобального потепления для России

Одним из основных вызовов современности является глобальное потепление. Его последствия могут стать критическими, поскольку рост температуры приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. По словам эколога Романа Пукалова, глобальное потепление прежде всего ярко проявляется в России, в нашей стране температура растет не менее чем в 2,5 раза быстрее, чем в экваториальной зоне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в целом увеличение температуры неизбежно, из-за чего следует к нему готовиться, постепенно принимая соответствующие меры.

По мнению эксперта, главные опасности связаны с экстремальными погодными явлениями. Так, засуха при большом объеме солнца неизбежно приводит к росту лесных пожаров.

Он отметил, что также глобальное потепление в нашей стране создает угрозу таяния вечной мерзлоты, занимающей более половины территории страны.

Эколог пояснил, что оно может стать причиной повышения дневной температуры на севере страны до 15 С, что создаст помехи для работы компрессорных станций, предназначенных для работы на холоде.