Эколог Пукалов перечислил вероятные причины природных пожаров в этом году

В течение последних ряда лет лесные пожары стали одной из самых острых экологических проблем, с которыми сталкивается не только наша страна, но и весь мир. Ежегодно объем и масштабы пожаров растут, угрожая не только биоразнообразию лесов, но и здоровью миллионов людей. По словам эколога Романа Пукалова, текущий год обещает быть в этом отношении нелегким, однако нельзя терять надежды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что за год в России накоплен очень большой объем снега, а погода, устанавливающаяся на данный момент, достаточно радикальна. При поднятии температуры воздуха до +16-18 °С снег сойдет селевым потоком и довольно быстро.

По мнению климатолога, на фоне этого буквально за считанные дни останется голая сухая трава, которая легко может стать причиной пожаров.

Он отметил, что, конечно, для того, чтобы сходила вода, необходима плюсовая температура днем, а в конце марта и апреля +2-5 °С и ночью небольшой минус. Время незадолго до появления первой зеленой травы является наиболее пожароопасным периодом.