Эколог Пукалов рассказал о последствия новогодних салютов

Фейерверки являются одним из основных атрибутов празднования Нового года. Тем не мене ценой за такое сиюминутное эстетическое наслаждение становится повышенный риск получения травм и химическое загрязнение воздуха и почвы, напуганные домашние животные, которые испытывают серьезный шок и стресс на фоне оглушающих взрывов пиротехники. По словам эколога Романа Пукалова, данные негативные факторы значительно перевешивают положительный эффект от салютов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что запуск фейерверков повышает риски получения травм, а порох от взрывов и остатки ракет разлетаются по воздуху и оседают на земле. И хотя того вреда, который салюты наносят экологии, недостаточно, чтобы вызвать катастрофу, они вносят дополнительный вклад в химическое загрязнение окружающей среды.

По мнению эксперта, это вовсе не является российской традицией, поэтому от пиротехники вовсе стоит отказаться.