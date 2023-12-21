Эколог Пукалов рассказал о последствия новогодних салютов
Фото: [©Александр Пирагис/РИА Новости]
Фейерверки являются одним из основных атрибутов празднования Нового года. Тем не мене ценой за такое сиюминутное эстетическое наслаждение становится повышенный риск получения травм и химическое загрязнение воздуха и почвы, напуганные домашние животные, которые испытывают серьезный шок и стресс на фоне оглушающих взрывов пиротехники. По словам эколога Романа Пукалова, данные негативные факторы значительно перевешивают положительный эффект от салютов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что запуск фейерверков повышает риски получения травм, а порох от взрывов и остатки ракет разлетаются по воздуху и оседают на земле. И хотя того вреда, который салюты наносят экологии, недостаточно, чтобы вызвать катастрофу, они вносят дополнительный вклад в химическое загрязнение окружающей среды.
По мнению эксперта, это вовсе не является российской традицией, поэтому от пиротехники вовсе стоит отказаться.