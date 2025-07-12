Бабушка 13-летней девочки поведала шокирующие подробности нападения неадеквата на детей в Домодедове

Бабушка девочки, которая подверглась нападению со стороны 16-летнего юноши с молотком в одном из садоводческих товариществ городского округа Домодедово, сообщила в беседе с ТАСС, что ее внучка в настоящее время находится в критическом состоянии в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

По словам, она узнала о нападении от матери другой девочки, которая также пострадала. Дедушка второй пострадавшей доставил их на место происшествия.

«Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице. Говорят, что он напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ. Ну и все, он, наверное, ее и догнал», — рассказала бабушка девочки.

Пожилая женщина добавила, что школьницы, которые пострадали, не были знакомы с этим мальчиком. Он жил в другой деревне — Борисово, и ранее его не видели на территории садоводческого товарищества.

«Нашла я ее в километре от дома, может, меньше. Мне 71 год. Я в таком шоке, что толком ничего не знаю. Я только была с ней, пока ее скорая не забрала. Она ничего не говорила, она в бессознательном состоянии», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что по факту нападения неадеквата с молотком на девушек 13 и 16 лет в Домодедово возбуждено дело.