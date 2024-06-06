Эколог Шингаркин пояснил, почему мусоросжигательные заводы становятся ключевой угрозой экологической безопасности России

По его словам, в России отсутствует проблема дефицита воды, но существует проблема качества воды, которой хватает. Кроме того, изменение климата не является для нашей страны проблемой. Несмотря на то что есть различные модели изменения климата, при возможной их реализации в нашей стране будет жить только лучше, прежде всего земли лесного фонда вырастут за счет того, что вечная мерзлота отступит.

Эксперт добавил, что в плане пластика в России главной проблемой является не его использование, а строительство мусоросжигательных заводов и туда попадает мусор, включающий пластик. В этом случае мусоросжигательные заводы будут источниками стойких органических загрязнений – диоксинов и фуранов.