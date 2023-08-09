Эколог Шкрадюк пояснил нашествие саранчи в Астраханской области

По словам эколога Игоря Шкрадюка, нашествия саранчи случаются постоянно с давних времен, а всплески числа вредителей зависят напрямую с изменением климата, уничтожением природной среды и сокращением биоразнообразия. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что в данном случае важен фактор уничтожения биоразнообразия.

По мнению специалиста, это насекомое несет угрозу всем растениям и растительной пище животных.

Напомним, что плотные тучи саранчи вчера заполнили небо над поселком Лиман в Астраханской области.