Эколог Шкрадюк пояснил нашествие саранчи в Астраханской области
Фото: [©Виталий Тимкив/РИА Новости]
По словам эколога Игоря Шкрадюка, нашествия саранчи случаются постоянно с давних времен, а всплески числа вредителей зависят напрямую с изменением климата, уничтожением природной среды и сокращением биоразнообразия. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что в данном случае важен фактор уничтожения биоразнообразия.
По мнению специалиста, это насекомое несет угрозу всем растениям и растительной пище животных.
Напомним, что плотные тучи саранчи вчера заполнили небо над поселком Лиман в Астраханской области.