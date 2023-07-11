Эколог Жуков назвал основную опасность наводнения в Сочи и Абхазии

По словам эколога Владислава Жукова, последствия наводнений в Сочи и Абхазии ликвидируют довольно быстро, однако ситуация продолжит быть опасной. Он подчеркнул, что основной проблемой является всплеск инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению специалиста, затопление территорий способствует размыванию и разрушению канализационных коммуникаций, мест размещения отходов, что ведет к распространению заболеваний. В первую очередь это кишечные инфекции.

Жуков подчеркнул, что именно поэтому в настоящее время введен запрет на купание в море в Сочи, так как туда сливаются воды, поэтому отдыхающим стоит внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора и МЧС.