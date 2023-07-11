Эколог Жуков назвал основную опасность наводнения в Сочи и Абхазии
Фото: [©Томас Тхайцук/РИА Новости]
По словам эколога Владислава Жукова, последствия наводнений в Сочи и Абхазии ликвидируют довольно быстро, однако ситуация продолжит быть опасной. Он подчеркнул, что основной проблемой является всплеск инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению специалиста, затопление территорий способствует размыванию и разрушению канализационных коммуникаций, мест размещения отходов, что ведет к распространению заболеваний. В первую очередь это кишечные инфекции.
Жуков подчеркнул, что именно поэтому в настоящее время введен запрет на купание в море в Сочи, так как туда сливаются воды, поэтому отдыхающим стоит внимательно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора и МЧС.