Экологи предложили установить аппараты для приема тары в школах России

В Российском экологическом операторе предложили установить в школах страны фандоматы, в которые ученики смогут сдавать алюминиевые, пластиковые и стеклянные тары, взамен на вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе РЭО, передает издание РИА Новости .

Как заявил гендиректор оператора Денис Буцаев, РЭО предлагает российскому Минпросвещения рассмотреть возможность установки автоматов.

Буцаев предложил вознаграждать школьников бонусами и скидками на транспортную карту, услуги связи и магазины-партнеры. Он также рассказал, что от бонусов школьники смогут отказаться. Тогда вместо баллов, средства пойдут на различные благотворительные проекты.

В РЭО рассказали, что подобные аппараты уже стоят в нескольких школах страны. Сообщается, что фандоматы установлены в 245 школах в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане.