Экологическая акция «Чистая река. Сделай. Это просто» прошла на Бисеровском озере в Богородском округе

Масштабная экологическая акция прошла на Бисеровском озере в Богородском городском округе. В мероприятии приняло участие несколько сот человек. Специалисты вместе с местными жителями, студентами, волонтерами и общественниками навели порядок и убрали мусор на территории озера.

Примечательно, что водолазы и дайверы очистили дно водоема, а активисты на сапах собирали мусор на поверхности воды. Также участники акции убрали береговую линию.

«Программа сегодняшней акции очень насыщенная. Это и уборка территории озера, очистка дна водолазами, а также мастер-классы по сапбордингу. В общем, и поработать ударно, и отдохнуть возможности есть у всех неравнодушных жителей и волонтеров», — отметил глава муниципалитета Игорь Сухин.

Он отметил, что необходимо привлечь к озеру еще больше внимания к этому уникальному памятнику природы, что поможет помочь ему войти в государственную программу по очистке рек и озер. Ведь силами муниципального бюджета справиться довольно сложно.

В завершение участников акции накормили пловом и кашей, приготовленными на полевой кухне.