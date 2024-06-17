Экологическая акция «Чистый лес» состоялась в Черноголовке

В Черноголовке состоялась экологическая акция «Чистый лес», в рамках которой сотрудники организаций, партийцы, волонтеры, а также активные жители города собрали ветки, валежник, убрали мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что в течение нескольких часов лесной участок был приведен в надлежащее состояние.

Уточняется, что акция проводилась при поддержке Мособлдумы и Комлесхоза Подмосковья. Она проходит второй год подряд в рамках реализации регионального партийного проекта «Единой России»

По словам главы Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии регионального парламента Владимира Шапкина, в ближайшее время в рамках акции планируется привести в порядок свыше ста гектаров лесных участков в Подмосковье.

Собранные дрова передали семье участников спецоперации.