Экологическая акция «Чистый лес» успешно прошла в Шатуре

В акции приняли участие депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Бурмистрова, председатель Совета ветеранов округа Сергей Фролов и волонтеры шатурского Комплексного молодежного центра.

Работы по очистке территории проводили вблизи поселка Красные Луга. К акции также присоединились сотрудники Комитета лесного хозяйства и Мособллеса. Шатуряне очистили лес от сухостоя и валежника. С территории также убрали накопившейся мусор, который вывезли в мешках.

«Очень много было обращений от жителей привести в порядок наши леса, ведь это продолжение нашего дома. Так же, как и дома, важно поддерживать здесь чистоту — это наша обязанность и долг перед будущими поколениями. Здорово, что среди участников акции сегодня много молодежи», — сказал депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Спикер выразил от имени Московской областной думы слова благодарности представителям администрации округа и волонтерам Подмосковья, которые настолько активно принимали участие в акции.

Акция выполняет одновременно две функции — экологическую и гуманитарную. Так, собранный валежник вывезут на специализированной технике. Его доставят семьям военных СВО. Это поможет людям, проживающим в частном секторе, некоторое время отказаться от дров.

«Участвую в акции не впервые. Сейчас в зоне СВО находится мой отец. Я не понаслышке знаю, как важно поддерживать семьи бойцов. Благодаря акции мы также заботимся и об экологии родного края», — поделился волонтер Даниил Степанов.

Напомним, акция «Чистый лес» впервые прошла в Подмосковье в 2023 году, тогда ее участниками стали 1250 жителей. Совместными усилиями они очистили 22 лесных участка, общая площадь которых составила более 70 га. Было собрано и вывезено 70 кубических метров валежника.