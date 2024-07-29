Экологическая акция по очистке берега реки Люблевка от мусора прошла в Егорьевске

«Берега реки, конечно, терпят антропогенное воздействие со стороны отдыхающих. Хотелось бы немного помочь окружающей среде и навести здесь порядок», — рассказывает Ирина Кулагина, эколог, главный эксперт комитета по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск.