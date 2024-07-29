Экологическая акция по очистке берега реки Люблевка от мусора прошла в Егорьевске
Фото: [Виталий Сид]
В Егорьевском городском округе на берегу реки Люблевка прошла экологическая акция по очистке берега от мусора.
«Берега реки, конечно, терпят антропогенное воздействие со стороны отдыхающих. Хотелось бы немного помочь окружающей среде и навести здесь порядок», — рассказывает Ирина Кулагина, эколог, главный эксперт комитета по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск.
Представители администрации совместно с региональным оператором по вывозу отходов установили временный мусорный контейнер на берегу реки, чтобы не устраивать стихийных свалок.
«Твердые коммунальные отходы содержат разные примеси, включая стекло и пластик, которые десятилетиями разлагаются, и, конечно, не стоит допускать долговременного хранения таких отходов на почве», — подчеркнула Ирина Кулагина.