Экологическая акция по раздельному сбору отходов прошла в подмосковном Видном

Напротив центрального входа видновской школы №5 состоялась экологическая акция по раздельному сбору отходов. Каждый желающий мог привезти коробки, стекло, бумагу, упаковки от еды и сдать их активистам на переработку.

Отмечается, что с самого утра к акции присоединились ученики – под руководством наставника они расставили сортировочные контейнеры и были готовы консультировать приходящих людей по необходимым вопросам.

Восьмиклассник Ярослав Савицкий сегодня отвечает за особую категорию отходов – картонные упаковки от яиц, дозаторы, стекло, электронная техника, батарейки. Ярослав рассказал, что за неполные полчаса успел собрать более пяти мешков с отходами. По итогам часовой акции собрать удалось почти сто семьдесят килограммов отходов, которые обретут новую жизнь в виде других вещей после переработки.