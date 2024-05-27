Экологическая акция «Удивительный лес» прошла в 11-й раз в подмосковной Истре

На территории лесничества в городском округе Истра в одиннадцатый раз состоялась экологическая акция «Удивительный лес», которую организовал Благотворительный фонд «Я есть!» во главе с его учредителями Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что ведомство активно поддерживает благотворительные акции, направленные на сохранение и преумножение лесов Подмосковья. В этом году под посадку было подготовлено почти шесть с половиной тысяч сеянцев ели. Специалисты из Истринского лесничества провели для участников инструктаж по технике посадки и помогали сажать «Удивительный лес».

В лучших традициях Фонда «Я есть!» взрослые с особенными и обычными детьми посадили молодые ели, поучаствовали в творческих мастер-классах, посмотрели выступления артистов на сцене, вкусно пообедали пловом, приготовленном на костре и своим примером показали миру и окружающим, что особенности каждого из нас — это прекрасно, удивительно, здорово.

Прекрасная погода обеспечила отличное настроение участников, а прошедший позже дождь стал залогом того, что этот «Удивительный лес» будет расти и радовать жителей Подмосковья.