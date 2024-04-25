Экологические соревнования «Чистые игры» состоятся в подмосковном Красногорске

В предстоящий понедельник в городском округе Красногорск в рамках «Евразийского Кубка Чистоты: Россия» пройдут соревнования «Чистые игры», организованные при поддержке Среднерусского банка Сбербанка. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Примечательно, что принять участие в уборке мусора и внести свой вклад в сохранение окружающей среды сможет каждый житель Подмосковья. Команды будут состязаться в сборе и сортировке мусора, а также смогут проверить свои знания об экологии. При этом у участников будет возможность выиграть призы за скорость, правильные ответы и соблюдение правил сортировки.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас на данном сайте.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовку парков Подмосковья к лету нужно завершить до конца недели.