Экологический урок для учащихся школ провели в подмосковном Красногорске

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова провела экологический урок для учащихся из двадцати школ Красногорска. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Главная тема — раздельный сбор отходов и пути формирования экологического воспитания.В рамках мероприятия учащиеся узнали о проекте «Мегабак» и эффективных методах утилизации отходов. Все активно участвовали в обсуждении и делились собственными идеями по улучшению экологической ситуации в своем городе.

Также каждый желающий мог задать все интересующие вопросы, связанные с экономикой замкнутого цикла и переработкой вторичных ресурсов.