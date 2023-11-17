Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» состоялся в Воскресенске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Около воскресенского Дворца спорта «Химик» прошла экологическая акция по сбору макулатуры для переработки. Участники мероприятия собрали три тонны бумаги.
Как рассказала начальник отдела управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью муниципальной администрации Екатерина Чернышева, подобные акции проходят в городском округе Воскресенск не в первый раз. Горожане активно участвуют в добром деле, чтобы помочь планете и не переводить природные материалы. Среди участников есть не только школьники или сотрудники учреждений, но и просто неравнодушные горожане.
Акция состоялась при поддержке Министерства экологии и природопользования в рамках нацпроекта «Экология», она призвана воспитывать культуру экологичного отношения к природе и Земле. Подобные акции проходили в течение октября и ноября по всему Подмосковью.