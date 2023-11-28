Экопрограмма — на борьбу с запахами

Московский коксогазовый завод в подмосковном городе Видное взял на себя обязательства по реализации экологической программы, направленной на сокращение выбросов и запахов от производства. Мероприятия на сумму более 800 миллионов рублей планируется реализовать до конца 2025 года. Об экоропроектах мы напрямую узнали у управляющего директора «Москокса» Сергея Белана.

Фото: [ Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» ]

- Сергей Георгиевич, «Москокс» производит сырье для металлургии. При этом находится далеко от больших металлургических производств. Расскажите, почему завод был построен именно в Подмосковье? И как он работает сейчас?

«Действительно, у завода интересная история. Решение о его создании было принято в 1934 году. Помимо выпуска кокса, предприятие должно было обеспечивать Москву коксовым газом. Он использовался для отопления и других бытовых нужд населения. Но строительству помешала война, и завод был введен в эксплуатацию только в 1951 году. Первый газ пошел на Москву. Но уже через несколько лет были освоены месторождения природного газа. Столица перестала нуждаться в промышленном газе, и завод сосредоточился на выпуске коксовой продукции. Готовый кокс — это чистый технический углерод. Используется для производства чугуна, литейной продукции. Всю продукцию мы отгружаем российским потребителям».

-Получается, что предприятию больше 70 лет. Проводилась ли на заводе модернизация?

«В 1996 прошла перекладка всех коксовых печей — нашего основного производственного актива. Параллельно были модернизированы другие подразделения, в частности, цех улавливания газообразных продуктов. Так что в новое тысячелетие наш завод вступил обновленным. Что касается экологических моментов, то на «Москоксе» этому всегда уделялось большое значение. Наш завод первым из коксохимических предприятий разработал и внедрил бездымную загрузку коксовых печей. Завод одним из первых применил биохимическую очистку сточных вод, которая постоянно совершенствуется. В прошлом году на предприятии была запущена в работу реагентная очистка промышленных сточных вод. До этого стоки частично передавались в «Мосводоканал», частично очищались на заводской биохимустановке и затем использовались в производстве, в том числе для тушения кокса. От этого могли возникать запахи. Благодаря реагентной установке качество очистки улучшилось. И теперь все заводские стоки в полном объеме возвращаются в производство. На сторону ничего не сбрасывается. Соответственно, намного уменьшился забор речной воды».

— Чем же тогда обусловлена необходимость в дополнительной программе, которая реализуется сейчас?

«Дело в том, что завод изначально строился вдалеке от жилых районов. Строительная площадка и выбиралась с таким расчетом. Город Видное также строился с учетом розы ветров и на значительном расстоянии от производства. Со временем ситуация стала меняться. Новые микрорайоны приблизились практически вплотную к заводу. Поэтому к предприятию стали предъявляться повышенные требования. Жителей ближайших микрорайонов могут беспокоить специфические запахи. Поэтому мы определили мероприятия, которые, на наш взгляд, позволят уменьшить не только выбросы, но и запахи. Запахи в основном возникают из-за недостаточной герметичности оборудования. Большинство мероприятий нашей программы направлены на решение именно этой проблемы. Сегодня уже понятно, что вложения скорее всего будут не 800 миллионов, как изначально планировалось, а около миллиарда».

— Реализация программы началась нынешней весной. Какие из мероприятий уже выполнены?

«Летом мы завершили монтаж системы очистки воды после тушения горячего кокса после печей. Теперь вода после башни тушения поступает на установку биохимической очистки сточных вод. В свою очередь, над очистными сооружениями биохимустановки мы установили каркасные укрытия, которые предотвращают испарение загрязняющих веществ. В настоящее время мы обновляем газопровод, по которому перекачивается очищенный газ, образующийся в процессе производства. Это позволит предотвратить неорганизованные выбросы, аварийные ситуации и уменьшить неприятные запахи. Модернизируем насосную станцию в отделении сероочистки. Новые насосы с торцевыми уплотнителями позволят полностью исключить возможность протечек. Проводится капитальный ремонт кладки коксовых печей. Это даст снижение неорганизованных выбросов и уменьшение уровня запахов. В этом году начнем монтировать систему улавливания паров, образующихся при загрузке в железнодорожные цистерны смолы и бензола».

— Получается, работы ведутся по всем пунктам программы?

« Есть мероприятия, которые требуют проведения больших проектных работ. Например, монтаж установки беспылевой выдачи кокса. Когда кокс из печи падает в тушильный вагон, образуется облако пыли. Установка позволит локализовать эти выбросы. Это сложная большая работа. Основные технические решения уже определены, разрабатывается проект. Думаю, в этом году мы закончим проектирование. В следующем году приступим к закупке необходимого оборудования. И в 2025-м году эту работу выполним. Многие источники выбросов находятся на территории отделения улавливания. Это емкостное и газоотводящее оборудование, вентиляционные устройства. Для этого отделения мы уже на 50 процентов спроектировали коллекторную систему. К каждому источнику выбросов будет подведен коллектор, который будет собирать все загрязняющие вещества. Поскольку территория большая, таких источников много, будем эту работу выполнять поэтапно. Всего будет семь коллекторов (лучей) от каждого участка. По двум уже готовы проекты, ведется выбор подрядной организации. Это, я считаю, основное мероприятие, которое позволит решить проблему запахов».

— До конца 2024 года предприятия должны получить новый документ. Он регламентирует вредные выбросы при производстве — так называемое комплексное экологическое разрешение. Это документ, в соответствии с которым будет контролироваться соблюдение предприятием экологического законодательства. Планирует ли завод получать его, какая работа в этом направлении ведется?

« Да, мы плотно работаем над этим вопросом. Профильный институт ВУХИН разработал необходимую методику инвентаризации выбросов завода. Ее направили на согласование в проверяющий государственный орган – УралНИИ «Экология». Когда методика будет утверждена, по ней будет произведен расчет объема выбросов всех заводских веществ и подана заявка на получение комплексного экологического разрешения».

(erid)2SDnjeYSNYG