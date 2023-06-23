Эксперт Хорошилов назвал причины губительности городской экологии из-за вырубания тополей

Ежегодно в нашей стране выступают с призывами вырубать тополя в силу надоедливого пуха, усугубляющего аллергию на пыльцу и создающего пожарную опасность. Тем не менее их отсутствие будет губительным для экологии города. По словам основателя экологического сервиса «Сохрани лес» Андрея Хорошилова, за летний сезон тополь может забрать из воздуха десятки килограммов пыли и при этом выработать объем кислорода, равный аллее из 18 елей. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что важным фактором выбора деревьев для городской черты является неблагоприятная антропогенная среда. Тополя очень живучи, не нуждаются в удобрениях и растут в бедной почве, у него нормальная переносимость мороза и засухи.

По мнению эксперта, плюсом также является и относительно спокойная переносимость кронирования.