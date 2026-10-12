Гости стенда Подмосковья на «Золотой осени» попробовали более 700 кг продукции

Гости подмосковного стенда на выставке «Золотая осень» попробовали более 700 кг продукции от производителей региона. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За все время работы выставки гостям раздали 3 тыс. порций мороженого и замороженного чая, приготовили более 600 чашек кофе на 96 литрах молока.

Чаще всего гости лакомились свежими ягодами. Подмосковные производители представили 224 кг клубники, 78 кг малины и 60 кг ежевики. Кроме того, на дегустацию выставили 80 кг томатов и других овощей, 105 кг мясных и колбасных изделий, 5 кг сыров, 25 кг деликатесов из осетра и более 80 кг хлебобулочной продукции.

Помимо этого, посетители попробовали 16 кг «зарайской коврижки», 10 кг богородских пряников, 7 кг конфет и около 5 кг сладостей из огурцов.

Развитие сельского хозяйства — в числе задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».