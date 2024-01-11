Эксперт: новый сайт о работе заповедников России будет пользоваться популярностью

Новый портал о работе заповедников России nature.kremlin.ru будет пользоваться популярностью, заявил член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Путешествуем по России», эксперт по туризму, телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

По словам эксперта, сайт поможет жителям ознакомиться с красотой природы России и узнать много интересной информации о деятельности заповедных территорий.

«Многие туристы любят именно дикую первозданную природу и, открыв для себя новые дестинации сначала в виртуальном пространстве, обязательно захотят увидеть всю эту красоту вживую», - рассказал Полунчуков журналисту «Подмосковье сегодня».

Ранее о запуске сайта сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Хабаровск.