Эксперт Седов объяснил, что делать с купленными в горшочках елочками

Некоторые люди предпочитают покупать елочки в горшочках вместо обычных елей. Кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов пояснил главные правила ухода за ними, обеспечивающие приживляемость их на участке. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, приживляемость зависит от срока нахождения в горшочке.

Эксперт добавил, что елка не должна находиться возле любых нагревательных приборов. Также ее важно периодически опрыскивать водой. Через неделю растение следует вынуть и закопать в снег.