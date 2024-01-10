Эксперт Седов объяснил, что делать с купленными в горшочках елочками
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Некоторые люди предпочитают покупать елочки в горшочках вместо обычных елей. Кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов пояснил главные правила ухода за ними, обеспечивающие приживляемость их на участке. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, приживляемость зависит от срока нахождения в горшочке.
Эксперт добавил, что елка не должна находиться возле любых нагревательных приборов. Также ее важно периодически опрыскивать водой. Через неделю растение следует вынуть и закопать в снег.