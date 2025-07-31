Эксперты из Китая побывали на российском комплексе «Нева» для изучения технологий утилизации отходов

В ходе встречи с представителями Российского экологического оператора (РЭО) и компании «Эколайн» обсуждались вопросы технологических решений и потенциальных инвестиций.

Пресс-служба РЭО сообщила, что российские методы переработки отходов становятся все более популярными за границей. Выражена готовность к обмену опытом и совместным проектам для повышения эффективности отрасли и формирования экономики замкнутого цикла.

В состав китайской делегации вошли руководители и специалисты крупных китайских компаний, которые специализируются на утилизации отходов, внедрении экологически чистых технологий и развитии инфраструктуры как в Китае, так и в других странах.

Особое внимание было уделено особенностям конструкции и работы комплекса «Нева». Китайские представители положительно оценили техническое оснащение комплекса, выделив высокий уровень автоматизации, и проявили интерес к адаптации российских технологий для своих проектов.