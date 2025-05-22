Эксперты определили ключевые направления для реализации целей национального проекта «Экологическое благополучие» на НМЭК

В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, включая заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Ирину Тарасову, а также представители различных регионов России, отраслевых компаний и международные эксперты.

Денис Буцаев отметил, что реформа института расширенной ответственности производителей (РОП) позволила увеличить поступления экологических сборов от предприятий до 19 миллиардов рублей. Эта сумма была получена в бюджет в 2025 году по результатам 2023 и 2024 годов.

Заместитель главы Минприроды РФ объяснил причины изменений в системе РОП. С 2019 года в России было создано 295 предприятий, занимающихся обращением с отходами, в том числе 148 предприятий по сортировке, 81 по утилизации и обезвреживанию, 24 по размещению и 42 комплексных объекта. Суммарные мощности этих предприятий составляют 23,2 миллиона тонн отходов по обработке и 7,5 миллиона тонн по утилизации и обезвреживанию. Благодаря этому показатели обработки отходов в стране достигли 56,8%, а утилизации 14%.

«Наблюдается значительный разрыв между объемами сортировки и последующим использованием отходов для производства новых товаров. Этот дисбаланс обусловлен проблемой финансирования проектов по утилизации. Изначально расширенная ответственность производителей должна была стать источником финансирования, однако, несмотря на формальное существование этого института в течение трех лет, фактические сборы не производились. Была проведена работа по изменению законодательства и института РОП, которая потребовала значительной подготовки и преодоления лоббистских усилий компаний, не заинтересованных в изменениях. Результаты текущего года подтверждают эффективность этой работы. Если ранее собиралось от 2 до 4,5 миллиардов рублей, то в текущем году эта сумма составила 19 миллиардов рублей. Это первые результаты предпринятых законодательных инициатив, за поддержку которых мы благодарны правительству и президенту», — подчеркнул Денис Буцаев.

С 1 января 2025 года в России действуют обновленные правила РОП, согласно которым компании обязаны либо утилизировать упаковку своих товаров, либо выплачивать экологический сбор. Норматив утилизации установлен на уровне 55% от массы произведенной или импортированной упаковки. Одновременно были увеличены ставки экосбора, внедрена новая система отчетности, а переработка отходов разрешена только компаниям, включенным в официальный реестр Российского экологического оператора.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова отметила, что многие регионы успешно продвигаются к достижению целей по созданию инфраструктуры обращения с отходами, однако в ряде субъектов эту работу необходимо усилить.

«Для достижения этой цели необходимо создать единую систему планирования и контроля создания новых объектов по всей вертикали. В конце 2024 года правительством был создан штаб Инцидент 58 для синхронизации региональных и федеральных мероприятий. Заседания штаба регулярно проводит Дмитрий Николаевич Патрушев. Минприроды и РЭО обеспечивают системный мониторинг и анализ ситуации в каждом регионе. Мы продолжим эту работу и будем контролировать каждый строящийся объект обращения с отходами в ежедневном режиме», — заявила Ирина Тарасова.

Она также напомнила, что осенью прошлого года регионам было поручено утвердить «дорожные карты» по устранению дефицита контейнеров и контейнерных площадок, за исполнением которых также будет организован контроль. Информация обо всех контейнерных площадках внесена в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), которая функционирует с 2023 года.

Будет продолжена работа по обеспечению отрасли необходимым количеством мусоровозов и контейнеров, при этом усилится контроль за качеством вывоза отходов, в том числе с использованием фотофиксации и внедрением полной прослеживаемости процесса. Информация о каждом этапе, начиная от забора отходов мусоровозом и заканчивая их выгрузкой, будет фиксироваться. Эти инструменты будут и далее развиваться, отметила глава РЭО.

Российский экологический оператор активно занимается просветительской работой и планирует расширять ее охват, сообщила Ирина Тарасова. В ближайшее время РЭО завершит разработку комплексного проекта, охватывающего сразу несколько направлений.