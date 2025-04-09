Эксперты РЭО выступили с докладом о РОП на Масложировой конференции
РЭО принял участие в Масложировой конференции
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На Масложировой конференции, прошедшей 3 апреля и посвященной поиску решений для преодоления кризисных ситуаций, эксперты из Российского экологического оператора (РЭО) представили доклад о принципах функционирования расширенной ответственности производителей (РОП). Механизму РОП была отведена специальная секция в программе конференции.
«Действующая с 1 января 2024 года новая редакция закона о РОП, принятая 4 августа 2023 года, нуждается в подробном разъяснении. Наша задача — обеспечить прозрачность в сфере утилизации отходов и стимулировать развитие предпринимательства в данной области. Без соблюдения требований РОП невозможно сформировать необходимую инфраструктуру для переработки отходов, образующихся в результате использования продукции, что, в свою очередь, препятствует достижению общенациональной цели по уменьшению объемов захоронения отходов на 50%», — отметил Игорь Забралов, отвечающий за устойчивое развитие в РЭО.
В ходе мероприятия участники обсудили ход реализации реформы РОП, нормативы утилизации, размер базовой ставки экологического сбора, вопросы применения вторичного сырья, влияние РОП на стоимость упаковочных материалов, а также ограничения на некоторые виды упаковки, предусмотренные федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».
Конференция собрала руководителей ведущих российских предприятий масложировой отрасли и смежных секторов, представителей государственных структур, рыночных аналитиков, экспертов в области технологий и научных работников.