Эксперты РЭО выступили с докладом о РОП на Масложировой конференции

«Действующая с 1 января 2024 года новая редакция закона о РОП, принятая 4 августа 2023 года, нуждается в подробном разъяснении. Наша задача — обеспечить прозрачность в сфере утилизации отходов и стимулировать развитие предпринимательства в данной области. Без соблюдения требований РОП невозможно сформировать необходимую инфраструктуру для переработки отходов, образующихся в результате использования продукции, что, в свою очередь, препятствует достижению общенациональной цели по уменьшению объемов захоронения отходов на 50%», — отметил Игорь Забралов, отвечающий за устойчивое развитие в РЭО.